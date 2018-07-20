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Тульский фестиваль близнецов переносится из-за погодных условий

Тульский фестиваль близнецов переносится из-за погодных условий

Праздник пройдет 29 июля в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

22 июля в Центральном парке Тулы должен был состояться фестиваль близнецов. Традиционно этот праздник собирает много двойняшек и тройняшек разных возрастов. Однако в связи с погодными условиями – затянувшимися дождями – фестиваль перенесли ровно на неделю.

Праздник состоится 29 июля в 12.00. Регистрация участников начнется в 11.00. Участников и гостей ждут розыгрыши и подарки, ярмарка и мастер-классы.

Подробности по тел. 25-81-81.

 

Фестиваль близнецов — традиционное летнее событие для Белоусовского парка. В прошлом году мероприятие собрало 70 пар участников.

Смотрите прошлогодний фоторепортаж Myslo с этого события:

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:07 +1
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Место
ТулаЦентральный парк Белоусова

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