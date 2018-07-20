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Туляки жалуются на неправильные дорожные знаки: «На перекрестке творится хаос!»

Туляки жалуются на неправильные дорожные знаки: «На перекрестке творится хаос!»

В редакцию обращаются тульские водители, которые пока не привыкли к новому варианту проезда «перекрестка пяти дорог» и считают, что новые знаки только путают.

«Напишите о смене главной дороги на перекрестке Льва Толстого и Тимирязева! Совершенно непонятно, как там теперь ездить: по знакам или „как все“, потому что на знаки никто не смотрит, все ездят по старым правилам», — написала в редакцию Анна Ромицына.
 
«На перекрестке улиц Льва Толстого и Тимирязева вчера, 19 июля, установили новые знаки „Направление главной дороги“, которые с разных сторон выглядят для водителей по-разному, — пишет Роман З. — Задумка понятна, изменили направление главной дороги, но знаки, по крайней мере с двух подъездов, противоречат направлению дорог на перекрестке!
 
Нужно привлечь внимание ГИБДД, пока не произошла авария. На перекрестке творится хаос!»
 
Роман прислал в редакцию иллюстрации с пояснениями. Вот как выглядит перекресток на карте:
 

Вид со стороны ул. Тимирязева:

– Вот как должен выглядеть знак, — пишет Роман:

Вид с другой стороны перекрестка (тоже ул. Тимирязева):

Каким должен быть знак:

Вид с ул. Лозинского:

– Вот как должен выглядеть этот знак:

В пояснении к своему письму Роман З. цитирует ГОСТ:

Знак 8.13, направление главной дороги

На знаках 5.15.1, 5.15.2, 6.9.1—6.10.1, 6.14.2, 6.17 изображения и расположение стрелок, а на знаках 6.8.2, 6.8.3, 8.13изображения должны соответствовать реальной планировке пересечения и схеме организации движения.

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:07 +14
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