Туляки жалуются на неправильные дорожные знаки: «На перекрестке творится хаос!»

В редакцию обращаются тульские водители, которые пока не привыкли к новому варианту проезда «перекрестка пяти дорог» и считают, что новые знаки только путают.

«Напишите о смене главной дороги на перекрестке Льва Толстого и Тимирязева! Совершенно непонятно, как там теперь ездить: по знакам или „как все“, потому что на знаки никто не смотрит, все ездят по старым правилам», — написала в редакцию Анна Ромицына.

«На перекрестке улиц Льва Толстого и Тимирязева вчера, 19 июля, установили новые знаки „Направление главной дороги“, которые с разных сторон выглядят для водителей по-разному, — пишет Роман З. — Задумка понятна, изменили направление главной дороги, но знаки, по крайней мере с двух подъездов, противоречат направлению дорог на перекрестке!

Нужно привлечь внимание ГИБДД, пока не произошла авария. На перекрестке творится хаос!»

Роман прислал в редакцию иллюстрации с пояснениями. Вот как выглядит перекресток на карте:

Вид со стороны ул. Тимирязева: – Вот как должен выглядеть знак, — пишет Роман: