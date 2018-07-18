Алексинской воспитательной колонии подарили икону «Божья Матерь Афонская»

Православную реликвию, привезенную со Святой Горы Афон в Греции, заместитель председателя ОНК Тульской области Игорь Крюков передал в ходе совместного визита в учреждение с представителями Общественной палаты РФ Марией Каннабих и Дмитрием Носовым.

В ходе совместного визита Игорь Крюков от лица членов ОНК Тульской

области в присутствии почетных гостей передал в дар воспитательному

учреждению икону «Божья Матерь Афонская» и другие предметы

религиозного назначения, привезенные им со Святой Горы Афон в Греции.

Вручая православную реликвию, символизирующую добро и

благополучие, представители делегации пожелали, чтобы икона «Божья

Матерь Афонская» покровительствовала подросткам, преступившим закон, и

помогала им переосмыслить свои ошибки, находясь в стенах учреждения, а так же оберегала сотрудников от всех невзгод.

Со своей стороны начальник АВК Владимир Ветров поблагодарил гостей

за такой ценный дар и пообещал, что икона займет почетное место в стенах

колонийского храма, отмечает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.