Алексинской воспитательной колонии подарили икону «Божья Матерь Афонская»
Представители Общественной наблюдательной комиссии Тульской области передали в дар Алексинской ВК икону «Божья Матерь Афонская».
Православную реликвию, привезенную со Святой Горы Афон в Греции, заместитель председателя ОНК Тульской области Игорь Крюков передал в ходе совместного визита в учреждение с представителями Общественной палаты РФ Марией Каннабих и Дмитрием Носовым.
В ходе совместного визита Игорь Крюков от лица членов ОНК Тульской
области в присутствии почетных гостей передал в дар воспитательному
учреждению икону «Божья Матерь Афонская» и другие предметы
религиозного назначения, привезенные им со Святой Горы Афон в Греции.
Вручая православную реликвию, символизирующую добро и
благополучие, представители делегации пожелали, чтобы икона «Божья
Матерь Афонская» покровительствовала подросткам, преступившим закон, и
помогала им переосмыслить свои ошибки, находясь в стенах учреждения, а так же оберегала сотрудников от всех невзгод.
Со своей стороны начальник АВК Владимир Ветров поблагодарил гостей
за такой ценный дар и пообещал, что икона займет почетное место в стенах
колонийского храма, отмечает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
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