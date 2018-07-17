В Туле устраняют подтопления на дорогах

Фото Владимира Желевского.

В Туле в настоящее время устранено подтопление на пересечении ул. Коминтерна и Ленина. Специалисты приступают к работам на ул. Металлургов.

В пресс-службе администрации города рассказали, что специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству совместно с сотрудниками МКУ «Сервисный центр» проводят объезд Тулы.

Это необходимо для выявления мест подтопления ливневой канализации. При обнаружении подтоплений проводится работа по очистке дождеприемных решеток, откачиванию воды и промыванию труб. В работах применяется каналопромывочная машина.