17 июля туляков на «Газоне» ждут йога, КВН и голливудская романтика

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На территории Тульского кремля продолжает свою работу молодежное пространство «Газон». Рассказываем, что сегодня ждет посетителей.

экскурсионный блок

С 16 по 20 июля экскурсии проводятся в 17.00.

Во вторник, 17 июля, в 17.00 состоится экскурсия «Письма, адресованные вечности» (Всехсвятское кладбище). Во время экскурсии участники ознакомятся с особенностями архитектуры Всехсвятского кафедрального собора, узнают, что на кладбище существовал лютерано-католический участок, увидят монументальные захоронения известных промышленников и благотворителей Баташевых, Мосоловых, Лугининых, Добрыниных, родственников Пушкина и Чехова, оружейников, ученых, врачей. И, конечно же, познакомятся с тайнами старого кладбища.

Сбор группы в 16.50 у инфо-центра проекта «Газон» в тульском кремле, отъезд в 17.00.

спортивный блок

10.00 — восточная оздоровительная гимнастика. Наш тренер — Андрей Мельшиян.

19.00 — «Балет на ковриках» с преподавателем классической хореографии Татьяной Сидоровой.

игротека

14.00 — 20.00 — настольные игры: Монополия, Имаджинариум, Дженга, Уно, Дневник авантюриста, Свинтус, Самурай, Манчкин, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др.

18.00 — 20.00 — «Дневник авантюриста»

неформальное образование

15.30 — 17.00 — тренинг по конфликтологии «Конфликт. Страшно или важно?» от тренингового центра «Локация».

17.00 — 18.30 — клуб иностранного общения от ЛэнАрк: «Встреча с прекрасным на практике (инсталяции, перфоманс, искусство)».

работа сцены

В 19.00 на малой сцене состоится «КВН на Газоне». Для всех посетителей — мастер-класс от Сборной Тульской области — участников Премьер-лиги КВН 2017 года и музыкального фестиваля КИВИН.

Авторы сборной Владимир Пейсахов и Илья Запольский поделятся своими секретами успеха.

Выступят команды «Идеально», «Сборная Волонтеров», «Сборная Тульского Педагогического Университета» и «Рожала, знаю!»

У вас есть уникальная возможность подготовить для команд вопросы для «разминки».

кино под открытым небом

В кинотеатре под открытым небом с 16 по 20 июля — «Неделя голливудской романтики».

Сегодня в 21.30 состоится просмотр фильма «10 причин моей ненависти».

Подробнее о мероприятиях на «Газоне» читайте здесь.