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Выставка охотничьих собак под Тулой: ягдтерьер, венгерская выжла и охотничий спаниель
Фото Тульской секции подружейных собак.

Выставка охотничьих собак под Тулой: ягдтерьер, венгерская выжла и охотничий спаниель

Смотрите большой фоторепортаж!

В тульской деревне Волоть прошла 66-ая областная выставка собак охотничьих пород. В ней приняли участие 204 собаки из разных регионов страны: из Москвы и Подмосковья, Белгорода, Воронежа, Калуги, Твери, Тамбова, Рязани, Липецка. Организаторы — Тульская региональная общественная организация охотников и рыболовов.

Наш регион представляла «Тульская секция подружейных собак», которая была представлена породами:

  • немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар),
  • немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар),
  • английский сеттер,
  • ирландский сеттер,
  • английский пойнтер,
  • венгерская выжла,
  • русский охотничий спаниель,

Большинство из них заняли призовые места.

Кроме того, в выставке участвовали еще такие породы собак:
 
  • русская пегая гончая,
  • русско-европейская лайка,
  • западно-сибирская лайка,
  • немецкий ягдтерьер,
  • фокстерьер,
  • такса,
  • жесткошерстная такса,
  • немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар),
  • немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар),
  • русский охотничий спаниель,
  • русская псовая борзая.
Смотрите большой фоторепортаж с выставки!
Галерея
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 1
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 2
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 3
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 4
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 5
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 6
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 7
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 8
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 9
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 10
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 11
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 12
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 13
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 14
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 15
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 16
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 17
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 18
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 19
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 20
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 21
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 22
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 23
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 24
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 25
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 26
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 27
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 28
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 29
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 30
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 31
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 32
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 33
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 34
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 35
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 36
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 37
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 38
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 39
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 40
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 41
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 42
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 43
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 44
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 45
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 46
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 47
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 48
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 49
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 50
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 51
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 52
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 53
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 54
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 55
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 56
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 57
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 58
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 59
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 60
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 61
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 62
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 63
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 64
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 65
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 66
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 67
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 68
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 69
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 70
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 71
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 72
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 73
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 74
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 75
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 76
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 77
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 78
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 79
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 80
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 81
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 82
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 83
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 84
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 85
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 86
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 87
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 88
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 89
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 90
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 91
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 92
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 93
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 94
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 95
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 96
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 97
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 98
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 99
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Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 101
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 102
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 103
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 104
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 105
Выставка охотничьих собак под Тулой, Фото: 106
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:31 +6
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