Выставка охотничьих собак под Тулой: ягдтерьер, венгерская выжла и охотничий спаниель

Фото Тульской секции подружейных собак.

В тульской деревне Волоть прошла 66-ая областная выставка собак охотничьих пород. В ней приняли участие 204 собаки из разных регионов страны: из Москвы и Подмосковья, Белгорода, Воронежа, Калуги, Твери, Тамбова, Рязани, Липецка. Организаторы — Тульская региональная общественная организация охотников и рыболовов.

Наш регион представляла «Тульская секция подружейных собак», которая была представлена породами:

немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар),

немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар),

английский сеттер,

ирландский сеттер,

английский пойнтер,

венгерская выжла,

русский охотничий спаниель,

Большинство из них заняли призовые места.

Кроме того, в выставке участвовали еще такие породы собак:

русская пегая гончая,

русско-европейская лайка,

западно-сибирская лайка,

немецкий ягдтерьер,

фокстерьер,

такса,

жесткошерстная такса,

немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар),

немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар),

русский охотничий спаниель,

русская псовая борзая.