Фото Тульской секции подружейных собак.
Выставка охотничьих собак под Тулой: ягдтерьер, венгерская выжла и охотничий спаниель
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В тульской деревне Волоть прошла 66-ая областная выставка собак охотничьих пород. В ней приняли участие 204 собаки из разных регионов страны: из Москвы и Подмосковья, Белгорода, Воронежа, Калуги, Твери, Тамбова, Рязани, Липецка. Организаторы — Тульская региональная общественная организация охотников и рыболовов.
Наш регион представляла «Тульская секция подружейных собак», которая была представлена породами:
- немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар),
- немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар),
- английский сеттер,
- ирландский сеттер,
- английский пойнтер,
- венгерская выжла,
- русский охотничий спаниель,
Большинство из них заняли призовые места.
Кроме того, в выставке участвовали еще такие породы собак:
- русская пегая гончая,
- русско-европейская лайка,
- западно-сибирская лайка,
- немецкий ягдтерьер,
- фокстерьер,
- такса,
- жесткошерстная такса,
- немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар),
- немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар),
- русский охотничий спаниель,
- русская псовая борзая.
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