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В Туле упавшие из-за ветра и грозы деревья перекрыли улицы: фото и видео
Фото и видео Дмитрия Колоскова и Юлии Королевой.

В Туле упавшие из-за ветра и грозы деревья перекрыли улицы: фото и видео

В Туле бушевала гроза. Из-за сильного ветра на проезжие части дорог рухнули старые деревья.

В этот раз метеопредупреждение от регионального МЧС попало в точку! Гроза началась, да такая сильная, что множество старых деревьев не выдержали натиска шквалистого ветра.

По сообщению спасателей, в регионе прошли грозы, сильный дождь, ветер бушевал со скоростью 17 м/с.

На улице Галкина областного центра теперь не проедешь: упавшее дерево перегородило проезжую часть:

Перекресток ул. Луначарского и ул. Галкина:

Улица Ряжская тоже "пострадала" от упавшего дерева:

А незадолго до вечерней грозы дерево полностью перекрыло проезжую часть в частном секторе на ул. Нестерова (Пролетарский округ):

Автор: Юлия Королева, вчера, в 22:43 +4
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