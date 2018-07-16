Фото и видео Дмитрия Колоскова и Юлии Королевой.
В Туле упавшие из-за ветра и грозы деревья перекрыли улицы: фото и видео
В Туле бушевала гроза. Из-за сильного ветра на проезжие части дорог рухнули старые деревья.
В этот раз метеопредупреждение от регионального МЧС попало в точку! Гроза началась, да такая сильная, что множество старых деревьев не выдержали натиска шквалистого ветра.
По сообщению спасателей, в регионе прошли грозы, сильный дождь, ветер бушевал со скоростью 17 м/с.
На улице Галкина областного центра теперь не проедешь: упавшее дерево перегородило проезжую часть:
Перекресток ул. Луначарского и ул. Галкина:
Улица Ряжская тоже "пострадала" от упавшего дерева:
А незадолго до вечерней грозы дерево полностью перекрыло проезжую часть в частном секторе на ул. Нестерова (Пролетарский округ):
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