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В Туле создан новый «убийца танков»
Фото: @o_gilvi

В Туле создан новый «убийца танков»

«Корнет-Д» может уничтожать современные и перспективные танки.

Созданный в Туле мобильный противотанковый комплекс «Корнет-Д» в 2018 году начнет войсковые испытания. Машина выполнена на шасси БМД-4М и, следовательно, способна плавать и десантироваться с самолета, усиливая огневую мощь подразделений ВДВ. Об этом пишет «Российская газета».

- Новый ПТРК может уничтожать современные и перспективные танки, включая Abrams и Leopard 2. Это простая и недорогая противотанковая система с радиусом действия до 10 километров, — сообщил Defence Blog военный эксперт Андрей Тарасенко.

Тульский противотанковый комплекс «Корнет» хорошо известен во всем мире — с его помощью уверенно жгут «Абрамсы» и «Леопарды» на Ближнем Востоке.

С 2013 года Конструкторское бюро приборостроения работает над новой версией ПТРК, «Корнет-Д» с дальностью поражения до 10 километров. Тандемно-кумулятивная боеголовка ракеты пробивает 1,3 метра брони за динамической защитой. Наведение на цель производится по лазерному лучу по принципу «выпустил-забыл».

На шасси БМД-4М установлены две пусковые установки «Квартет» на четыре ракеты каждая с автоматом заряжания. Машина может менее чем за секунды выпустить две ракеты по разным целям. Может и по одной — для верности. Темное время суток, плохая погода и наведенные противником помехи не являются препятствием для атаки.

сегодня, в 17:30 +1
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