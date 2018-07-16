В крымских горах спасли заблудившихся туристов из Тулы

С наступлением темноты, туляки потеряли ориентиры и сбились с тропы.

14 июля в Крыму заблудились двое туристов из Тулы. Около 9 вечера в службу спасения сообщили, что в пгт. Новый Свет (Судак) туляки, возвращаясь с «Царского пляжа», сошли с тропы, в результате чего не могут самостоятельно продолжить движение.

Прибыв в район поисков, с заблудившимися людьми была установлена телефонная связь. Сотрудники чрезвычайного ведомства обозначили основные ориентиры местонахождения туристов, а также дали рекомендации по возвращению пострадавших на «Царский пляж».

Так, в течении часа 55-летний мужчина и 57-летняя женщина были найдены в условленном месте.

Оказалось что с наступлением темного времени суток, туристы из Тулы потеряли ориентиры, в результате чего сбились с тропы.

Спасатели успешно эвакуировали заблудившихся из горно-лесной зоны, туристы в медицинской помощи не нуждалась.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым, в операции по спасению было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасного поведения в горно-лесной местности. А для тех, кто отправляется в горы на короткую прогулку рекомендуют: надеть удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи. Перед выходом на туристический маршрут обязательно зарегистрируйте свою группу в Главном управлении МЧС России по республике Крым либо в подразделениях МЧС России. Данная процедура позволит оперативно оказать необходимую помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.