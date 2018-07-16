В Центральном парке Тулы пройдет фестиваль близнецов

Фото из архива Myslo.

Начало фестиваля — в 12.00. Зарегистрироваться можно здесь же, в 11.00. Участников и гостей ждут розыгрыши и подарки, ярмарка и мастер-классы.

Подробности по тел. 25−81−81.

Фестиваль близнецов — традиционное летнее событие для Белоусовского парка. В прошлом году мероприятия собрало 70 пар участников.

Смотрите прошлогодний фоторепортаж Myslo с этого события: