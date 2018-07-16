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В Центральном парке Тулы пройдет фестиваль близнецов
Фото из архива Myslo.

В Центральном парке Тулы пройдет фестиваль близнецов

22 июля на эстраде ЦПКиО имени Белоусова ждут двойняшек!

Начало фестиваля — в 12.00. Зарегистрироваться можно здесь же, в 11.00. Участников и гостей ждут розыгрыши и подарки, ярмарка и мастер-классы.

Подробности по тел. 25−81−81.

 

Фестиваль близнецов — традиционное летнее событие для Белоусовского парка. В прошлом году мероприятия собрало 70 пар участников.

Смотрите прошлогодний фоторепортаж Myslo с этого события:

Галерея
парад близнецов-2017, Фото: 1
парад близнецов-2017, Фото: 2
парад близнецов-2017, Фото: 3
парад близнецов-2017, Фото: 4
парад близнецов-2017, Фото: 5
парад близнецов-2017, Фото: 6
парад близнецов-2017, Фото: 7
парад близнецов-2017, Фото: 8
парад близнецов-2017, Фото: 9
парад близнецов-2017, Фото: 10
парад близнецов-2017, Фото: 11
парад близнецов-2017, Фото: 12
парад близнецов-2017, Фото: 13
парад близнецов-2017, Фото: 14
парад близнецов-2017, Фото: 15
парад близнецов-2017, Фото: 16
парад близнецов-2017, Фото: 17
парад близнецов-2017, Фото: 18
парад близнецов-2017, Фото: 19
парад близнецов-2017, Фото: 20
парад близнецов-2017, Фото: 21
парад близнецов-2017, Фото: 22
парад близнецов-2017, Фото: 23
парад близнецов-2017, Фото: 24
парад близнецов-2017, Фото: 25
парад близнецов-2017, Фото: 26
парад близнецов-2017, Фото: 27
парад близнецов-2017, Фото: 28
парад близнецов-2017, Фото: 29
парад близнецов-2017, Фото: 30
парад близнецов-2017, Фото: 31
парад близнецов-2017, Фото: 32
парад близнецов-2017, Фото: 33
парад близнецов-2017, Фото: 34
парад близнецов-2017, Фото: 35
парад близнецов-2017, Фото: 36
парад близнецов-2017, Фото: 37
парад близнецов-2017, Фото: 38
парад близнецов-2017, Фото: 39
парад близнецов-2017, Фото: 40
парад близнецов-2017, Фото: 41
парад близнецов-2017, Фото: 42
парад близнецов-2017, Фото: 43
парад близнецов-2017, Фото: 44
парад близнецов-2017, Фото: 45
парад близнецов-2017, Фото: 46
парад близнецов-2017, Фото: 47
парад близнецов-2017, Фото: 48
парад близнецов-2017, Фото: 49
парад близнецов-2017, Фото: 50
парад близнецов-2017, Фото: 51
парад близнецов-2017, Фото: 52
парад близнецов-2017, Фото: 53
парад близнецов-2017, Фото: 54
парад близнецов-2017, Фото: 55
парад близнецов-2017, Фото: 56
парад близнецов-2017, Фото: 57
парад близнецов-2017, Фото: 58
парад близнецов-2017, Фото: 59
парад близнецов-2017, Фото: 60
парад близнецов-2017, Фото: 61
парад близнецов-2017, Фото: 62
парад близнецов-2017, Фото: 63
парад близнецов-2017, Фото: 64
парад близнецов-2017, Фото: 65
парад близнецов-2017, Фото: 66
парад близнецов-2017, Фото: 67
парад близнецов-2017, Фото: 68
парад близнецов-2017, Фото: 69
парад близнецов-2017, Фото: 70
парад близнецов-2017, Фото: 71
парад близнецов-2017, Фото: 72
парад близнецов-2017, Фото: 73
парад близнецов-2017, Фото: 74
парад близнецов-2017, Фото: 75
парад близнецов-2017, Фото: 76
парад близнецов-2017, Фото: 77
парад близнецов-2017, Фото: 78
парад близнецов-2017, Фото: 79
парад близнецов-2017, Фото: 80
парад близнецов-2017, Фото: 81
парад близнецов-2017, Фото: 82
парад близнецов-2017, Фото: 83
парад близнецов-2017, Фото: 84
парад близнецов-2017, Фото: 85
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