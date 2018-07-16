Туляки могут выбрать дороги, которые нужно отремонтировать в 2019 году

Фото из архива Myslo.

До 1 сентября на сайте администрации Тулы продолжается голосование за объекты улично-дорожной сети, которые должны быть отремонтированы в 2019 году.

Управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы на основании обращений граждан, результатов обследования улично-дорожной сети города, предписаний ГИБДД сформирован перечень из 263 объектов для голосования. Жители могут выбрать те объекты, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь.

При подведении итогов голосования также будут учитываться такие критерии, как: аварийность участка, расположение вблизи социальных объектов, интенсивность движения общественного транспорта.

Голосование продлится до 1 сентября.

Зайти на страничку с голосованием можно через тематический баннер, размещенный на главной странице сайта администрации города. Или по ссылке.