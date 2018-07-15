Масштабные отключения электроэнергии: 16 июля половина Тулы останется без света

Публикуем список адресов на 16 июля.

С 9.00 до 16.00 электроэнергию планово отключат в этих домах:

С 9.00 до 16.00:

ул. Фрунзе, 14;

ул. Демонстрации, 38;

ул. Вересаева, 7, 9, 111;

ул. Революции, 47,

п. Новоскуратово, 1-15-а;

п. Победы: ул. Чапаева, 28; ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9; ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 2, 4; ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9, ул. Будённого, 99-а117 (нечётн.), 118-134 (чётн.); ул. Некрасова, 24-44 (чётн.); ул. Ершова, 43-51 (нечётн.)

пр-т Ленина, 82, 84,

п. Горелки: ул. Мелиховская, 4, 6, 8, 18, 24; ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.); Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.)

п. Горелки: 3-й Горельский пр-зд, 9, 11, 3, 3-а, 17; ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.); ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Мелиховская, 15, 17,

Новомосковское ш., 10, 26, 12, 28

п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн), 10, 12, 14, 16, 18; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; ул. Киреевская, 13-29, 10. С 9.00 до 17.00 - по этим адресам: