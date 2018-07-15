Масштабные отключения электроэнергии: 16 июля половина Тулы останется без света
О плановых отключениях сообщают Тульские городские электрические сети.
Публикуем список адресов на 16 июля.
С 9.00 до 16.00 электроэнергию планово отключат в этих домах:
С 9.00 до 16.00:
- ул. Фрунзе, 14;
- ул. Демонстрации, 38;
- ул. Вересаева, 7, 9, 111;
- ул. Революции, 47,
- п. Новоскуратово, 1-15-а;
- п. Победы: ул. Чапаева, 28; ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9; ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 2, 4; ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9, ул. Будённого, 99-а117 (нечётн.), 118-134 (чётн.); ул. Некрасова, 24-44 (чётн.); ул. Ершова, 43-51 (нечётн.)
- пр-т Ленина, 82, 84,
- п. Горелки: ул. Мелиховская, 4, 6, 8, 18, 24; ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.); Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.)
- п. Горелки: 3-й Горельский пр-зд, 9, 11, 3, 3-а, 17; ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.); ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Мелиховская, 15, 17,
- Новомосковское ш., 10, 26, 12, 28
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн), 10, 12, 14, 16, 18; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; ул. Киреевская, 13-29, 10.
С 9.00 до 17.00 - по этим адресам:
- ул. Комсомольская, 51;
- ул. М. Горького, 10;
- ул. Арсенальная, 63,
- 12-й пр., 45-59, 47-а-56-а;
- 16-й пр., 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.);
- 17-й пр., 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.);
- 18-й пр., 23-53;
- 23-й пр., 7
- 24-й пр., 1-24;
- 25-й пр., 2-а, 1-15 (нечётн.), 44;
- 28-й пр., 43, 56, 58;
- ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.);
- ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35;
- ул. Карпова/ул. Октябрьская, (АЗС);
- ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.);
- ул. Тесницкая, 3, 7, 9;
- ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7;
- 1-й Тесницкий пр., 5;
- 2-й Тесницкий пр., 2, 5, 8;
- ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10;
- п. Горелки: 3-й Фестивальный пр., 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а; 4-й Фестивальный пр., 2, 4, 11, 6, 8, 9; ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а;
- ул. Малаховская, 24;
- ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24;
- 21-й Горельский пр., 53;
- Гарнизонный пр-зд (ГСК № 8),
- п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Лазо, 20,
- п. Рудаково: пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а; ул. Трудовая, 2-б
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