Детсад, спортзал и дорога: Как в Туле идет строительство социальных объектов

Фото из архива Myslo.

Заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин провел объезд строительных площадок.

В ходе выездного совещания сегодня, 14 июля, были проинспектированы работы по строительству детских садов в микрорайоне «Левобережный» и селе Зайцево, а также зала художественной гимнастики в Зареченском территориальном округе.

В микрорайоне «Левобережный» завершается благоустройство территории, объект готовится к итоговой сдаче.

В селе Зайцево начато благоустройство прилегающей территории, продолжается внутренняя отделка помещений.

В зале художественной гимнастики завершаются работы по внутренней отделке помещений и по благоустройству прилегающей территории.

Также ведется строительство дороги по ул. Хворостухина. Подрядчик завершил работы по вынесению инженерных сетей, завершаются работы по формированию основания дороги.