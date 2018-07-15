Детсад, спортзал и дорога: Как в Туле идет строительство социальных объектов
Заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин провел объезд строительных площадок.
В ходе выездного совещания сегодня, 14 июля, были проинспектированы работы по строительству детских садов в микрорайоне «Левобережный» и селе Зайцево, а также зала художественной гимнастики в Зареченском территориальном округе.
В микрорайоне «Левобережный» завершается благоустройство территории, объект готовится к итоговой сдаче.
В селе Зайцево начато благоустройство прилегающей территории, продолжается внутренняя отделка помещений.
В зале художественной гимнастики завершаются работы по внутренней отделке помещений и по благоустройству прилегающей территории.
Также ведется строительство дороги по ул. Хворостухина. Подрядчик завершил работы по вынесению инженерных сетей, завершаются работы по формированию основания дороги.