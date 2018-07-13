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В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

Иван Христолюбов и Дмитрий Ярцев будут дежурить 14 и 15 июля.

14 июля, в субботу, дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Иван Николаевич Христолюбов.

15 июля, в воскресенье, дежурит заместитель начальника управления – начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391.

вчера, в 22:00 +1
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