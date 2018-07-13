новости
новости
Регистрация
Конкурс Myslo: Кто получит бронзовые медали ЧМ-2018?
Фото: "Спорт-Экспресс".

Конкурс Myslo: Кто получит бронзовые медали ЧМ-2018?

Бельгия или Англия?

14 июля будут сыграны матчи чемпионата мира за третье место. Сражаться будут Бельгия и Англия. Начало матча в 17.00.

Знаете, кто победит? Участвуйте в конкурсе Myslo и получайте призы!

До 17.00 14 июля оставляйте в комментариях под этой новостью свой прогноз. Например, Бельгия — Англия — победа Англии.

Будьте внимательны, три балла начисляется только за верное предсказание команды, которая пройдет в финал. За счет очки не начисляются.

 

Как стать участником конкурса?

Нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Уругвай — Франция — победа Франции) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляются три балла. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы). Победитель и призеры получат сувенирную продукцию чемпионата мира.

16 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — планшет.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:15 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
чемпионат мира по футболуфутболугадай счетконкурс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В выходные за порядком в Туле проследят дежурные
В выходные за порядком в Туле проследят дежурные
Где в Туле ремонтируют дороги по приоритетному проекту
Где в Туле ремонтируют дороги по приоритетному проекту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.