Конкурс Myslo: Кто получит бронзовые медали ЧМ-2018?
Бельгия или Англия?
14 июля будут сыграны матчи чемпионата мира за третье место. Сражаться будут Бельгия и Англия. Начало матча в 17.00.
Знаете, кто победит? Участвуйте в конкурсе Myslo и получайте призы!
До 17.00 14 июля оставляйте в комментариях под этой новостью свой прогноз. Например, Бельгия — Англия — победа Англии.
Будьте внимательны, три балла начисляется только за верное предсказание команды, которая пройдет в финал. За счет очки не начисляются.
Как стать участником конкурса?
Нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Уругвай — Франция — победа Франции) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляются три балла. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы). Победитель и призеры получат сувенирную продукцию чемпионата мира.
16 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — планшет.