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14 июля в Туле ожидается дождь
Фото из архива Myslo.

14 июля в Туле ожидается дождь

Возможна гроза.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14 июля в регионе ожидается переменная облачность.

Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки — до 7 мм), местами гроза. Ветер ночью переменный 2−7 м/с, днем — восточной четверти 5−10 м/с.

При грозе местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью от +13 до +18°С, днём — от +25 до +30°С. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст.

сегодня, в 09:00 +1
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