Новым зампредом тульского избиркома стала Анна Анохина

В Тульском облизбиркоме состоялось назначение новой кандидатуры на должность заместителя председателя комиссии. В бюллетень для тайного голосования была внесена фамилия Анны Борисовны Анохиной. По итогам подсчета голосов она была избрана единогласно на должность заместителя председателя избирательной комиссии Тульской области.

Поблагодарив коллег за поддержку, Анна Анохина отметила, что в комиссии работает с 2014 года и сделает все, чтобы ее опыт, знания позволили ответственно и качественно.

Напомним, экс-заместитель председателя тульского избиркома Александр Машков ушёл в отставку, будучи уверенным, что Павел Веселов должен взять на его место «другого, более мобильного и молодого человека».