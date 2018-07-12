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Новым зампредом тульского избиркома стала Анна Анохина
Фото: tula.er.ru

Новым зампредом тульского избиркома стала Анна Анохина

Ранее она занимала должность консультанта отдела правового обеспечения.

В Тульском облизбиркоме состоялось назначение новой кандидатуры на должность заместителя председателя комиссии. В бюллетень для тайного голосования была внесена фамилия Анны Борисовны Анохиной. По итогам подсчета голосов она была избрана единогласно на должность заместителя председателя избирательной комиссии Тульской области.

Поблагодарив коллег за поддержку, Анна Анохина отметила, что в комиссии работает с 2014 года и сделает все, чтобы ее опыт, знания позволили ответственно и качественно.

Напомним, экс-заместитель председателя тульского избиркома Александр Машков ушёл в отставку, будучи уверенным, что Павел Веселов должен взять на его место «другого, более мобильного и молодого человека».

При этом Александр Машков не собирается уходить из политики и будет помогать «Единой России» готовиться к региональным и городским выборам 2019 года.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 0
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