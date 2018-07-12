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В Тульской области иномарка сделала сальто: водитель ставил телефон на зарядку

В Тульской области иномарка сделала сальто: водитель ставил телефон на зарядку

Видео ДТП разместили в интернете.

На видеохостинге Youtube сегодня появилось видео аварии на трассе М4 Дон в Тульской области. На ролике с регистратора видно, что водитель едет по практически пустой трассе. Внезапно на него со встречки выскакивает кувыркающаяся легковушка. Отметим, что полосы на трассе в этом месте разделены и находятся на разных уровнях. 

К счастью, в ДТП никто не погиб. Как пояснил в описании к ролику автор, по словам водителя, тот хотел поставить телефон на зарядку и не справился с управлением.

сегодня, в 17:22 +11
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Тульская область

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