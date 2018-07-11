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У кого в Тульской области самые большие зарплаты

У кого в Тульской области самые большие зарплаты

Средняя заработная плата в регионе за 2018 год составляет чуть более 33 тысяч рублей.

Туластат подвёл итоги мониторинга уровня заработной платы с января по май 2018 года. По данным аналитиков, средний уровень дохода жителей Тульской области составляет 33075 рублей.

Самые богатыми оказались страховщики и финансисты. В этих отраслях доходы находятся на уровне 49 тысяч рублей в месяц. Далее в рейтинге самых обеспеченных идут научные работники – их труд оценивается в 42959 рублей. На третьем месте IT-сфера – там получают примерно 42330 рублей ежемесячно.

Прибыльной можно назвать и деятельность по предоставлению жителям коммунальных ресурсов. За неё в Тульской области платят примерно 40500 рублей. Замыкает пятёрку самых оплачиваемых работ в Тульской области деятельность в сфере спорта, культуры и организации досуга. Представители этих направлений зарабатывают около 39 тысяч рублей.

Самые скромные доходы в Тульской области у административных работников, сотрудников предприятий общепита и специалистов в сфере услуг – их зарплаты находятся в диапазоне от 20100 до 22600 рублей в месяц.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:08 −16
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