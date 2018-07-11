новости
новости
Регистрация
В Туле компания-перевозчик не обслуживает маршрут № 56

В Туле компания-перевозчик не обслуживает маршрут № 56

Об этом стало известно после проверки городской администрации.

В Туле состоялось заседание рабочей группы по упорядочению движения общественного транспорта под председательством Евгения Авилова.

Участники совещания обсудили результаты рассмотрения обращений граждан с жалобами на качество транспортного облуживания в городе. Количество таких обращений существенно возросло: туляки жалуются, в первую очередь, на отсутствие транспорта на маршруте и несоблюдение расписания.

На горячую линию управления по транспорту и дорожному хозяйству за месяц с небольшим поступило более 70 обращений, по которым проведены проверки. В частности, представители администрации проверили работу транспорта на городском маршруте № 56 «Московский вокзал – мкр. Левобережный». Выяснилось, что перевозки пассажиров фактически не осуществляются. У компании-перевозчика будут отозваны разрешительные документы, а затем администрация объявит новый конкурс на право осуществления перевозок.

Представители городской прокуратуры сообщили о типичных нарушениях со стороны перевозчиков. Среди них:

  • несоблюдение адресов мест выпуска транспортных средств на линию,
  • ненадлежащим образом организованный предрейсовый осмотр и технический контроль,
  • допуск транспортных средств к эксплуатации при наличии неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения,
  • нарушение режима труда и отдыха водителей,
  • выпуск на линию транспортных средств с имеющимися переоборудованиями без соответствующего разрешения.

Евгений Авилов отметил, что деятельность предприятий, осуществляющих перевозки, должна быть приведена в нормативное состояние. На это у перевозчиков есть один месяц.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:24 +6
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыобщественный транспортмаршруты общественного транспортатульские маршрутки
Люди
Евгений Авилов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

У кого в Тульской области самые большие зарплаты
У кого в Тульской области самые большие зарплаты
Как тренируются в летнем лагере акробаты и боксеры Тульской области
Как тренируются в летнем лагере акробаты и боксеры Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.