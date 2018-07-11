В Туле компания-перевозчик не обслуживает маршрут № 56

Об этом стало известно после проверки городской администрации.

В Туле состоялось заседание рабочей группы по упорядочению движения общественного транспорта под председательством Евгения Авилова.

Участники совещания обсудили результаты рассмотрения обращений граждан с жалобами на качество транспортного облуживания в городе. Количество таких обращений существенно возросло: туляки жалуются, в первую очередь, на отсутствие транспорта на маршруте и несоблюдение расписания.

На горячую линию управления по транспорту и дорожному хозяйству за месяц с небольшим поступило более 70 обращений, по которым проведены проверки. В частности, представители администрации проверили работу транспорта на городском маршруте № 56 «Московский вокзал – мкр. Левобережный». Выяснилось, что перевозки пассажиров фактически не осуществляются. У компании-перевозчика будут отозваны разрешительные документы, а затем администрация объявит новый конкурс на право осуществления перевозок.

Представители городской прокуратуры сообщили о типичных нарушениях со стороны перевозчиков. Среди них:

несоблюдение адресов мест выпуска транспортных средств на линию,

ненадлежащим образом организованный предрейсовый осмотр и технический контроль,

допуск транспортных средств к эксплуатации при наличии неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения,

нарушение режима труда и отдыха водителей,

выпуск на линию транспортных средств с имеющимися переоборудованиями без соответствующего разрешения.

Евгений Авилов отметил, что деятельность предприятий, осуществляющих перевозки, должна быть приведена в нормативное состояние. На это у перевозчиков есть один месяц.