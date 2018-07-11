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Жители Болохово пожаловались Алексею Дюмину на недостроенный ФОК
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Жители Болохово пожаловались Алексею Дюмину на недостроенный ФОК

В рамках рабочего визита в Болохово глава региона встретился с представителями общественности.

Жители рассказали губернатору о ненадлежащем состоянии городского Дома Культуры. Здание построено в 1940 году, капитальный ремонт в нем ни разу не проводился.

А в июне по предписанию прокуратуры ДК закрыли из-за отсутствия пожарной сигнализации. Губернатор поручил провести обследование здания и оценить масштаб необходимых работ, а затем подготовить предложения по дальнейшему решению вопроса.

Также в ходе встречи жители рассказали Алексею Дюмину о проблемах с водоснабжением. По словам главы администрации Киреевского района Игоря Цховребова, недавно был проведён ремонт водопровода и замена труб на улице Шахтерской, устранены порывы на улицах Ленина и Советской, заменены насосы и скважинное оборудование. В июне проводились работы по устранению протечек и текущему ремонту скважин, ситуация находится на контроле в региональном Минстрое.

Кроме того, граждане пожаловались главе региона на разрушенные тротуары и пешеходные дорожки. Их ремонт в этом году не запланирован. Алексей Дюмин поручил в 2019 году восстановить тротуары:

Отсутствие тротуаров создает угрозу безопасности жителей. Люди вынуждены ходить по проезжей части. Необходимо предусмотреть ремонт в рамках средств дорожного фонда.

Беспокойство жителей вызывает и проезд большегрузов по ул. Соловцова и состояние дорог по ул. Мира. Губернатор порекомендовал Игорю Цховребову совместно с областным Минтрансом подготовить проект и подать заявку на ремонт в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» и учесть в проектно-сметной документации восстановление тротуара.

В ходе встречи обсуждался вопрос незавершенного ремонта в местном физкультурно-оздоровительном комплексе. Еще в 2013 году были выделены средства на его капитальный ремонт. В здании были выполнены работы по усилению фундаментов, стен, произведена наружная отделка, установка дверей, замена полов, капитальный ремонт кровли, внутреннего отопления, водопровода, канализации, а также электромонтажные работы.

Но это лишь часть того, что необходимо сделать. В рамках ремонта в ФОКе предусмотрены наружная облицовка поверхности стен, косметический ремонт помещений, устройство приточно-вентиляционных систем, замена электропроводки и установка современного освещения. Алексей Дюмин дал поручение министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко и председателю регионального комитета по спорту Дмитрию Яковлеву определить финансирование из областного бюджета. Завершение ремонта запланировано на 2019 год.

Также жители рассказали о плохом состоянии городского парка – там отсутствуют дорожки и освещение, не хватает игровых площадок для детей. Глава региона отметил, что в ближайшее время будет проработан вопрос о выделении внебюджетных средств на установку современного игрового комплекса.

Кроме того, на встрече с жителями Болохово поднимались проблемы расселения аварийных домов и сноса уже расселенных ветхих домов в городе, нехватки медицинских кадров в местной поликлинике. Алексей Дюмин поручил выработать конкретные предложения по решению всех актуальных вопросов.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:44 +2
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьБолохово

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