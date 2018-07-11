Как тулякам узнать свою кредитную историю

Банк вам отказал в получении кредита? Есть вероятность, что причина кроется в вашей кредитной истории.

Специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу рассказывают, что такое кредитная история и как ее узнать.

Кредитные истории хранятся в специальном бюро в течение 10 лет с момента ее последнего изменения. Получить отчет о том, что же в ней записано, вы имеете право неограниченное число раз. Один раз в год вы можете сделать это бесплатно.

Кредитная история — личное финансовое досье, которое есть у каждого человека, хоть раз получавшего кредит в банке, микрофинансовой организации или кредитном кооперативе. Даже если вы ни разу не брали кредит, но выступали созаемщиком или поручителем, кредитная история у вас тоже есть.

– В кредитной истории содержится информация о кредитных обязательствах человека: когда, в какой организации и какую сумму он брал, был ли созаемщиком или поручителем, задерживал ли платежи по кредитам, — отмечает управляющий Отделением Тула Банка России Дмитрий Новиков.

Чтобы узнать свою кредитную историю, прежде всего необходимо выяснить, в каких именно бюро хранится эта информация. В этом вам поможет специальное подразделение Банка России — Центральный каталог кредитных историй.

Запрос можно сделать разными способами: через нотариуса, любой коммерческий банк, бюро кредитных историй, госреестр, который опубликован на сайте Банка России.

Также можно прийти в отделение почты, где оказывают услуги телеграфной связи. А если у вас есть код субъекта кредитной истории, вы можете запросить сведения через интернет-сайт Банка России. Создать код субъекта кредитной истории можно, обратившись в любой банк или любое бюро кредитных историй из госреестра. После этого вы можете обратиться в указанное бюро для получения отчета о вашей кредитной истории.

Сегодня многие коммерческие банки также предлагают своим клиентам узнать свою кредитную историю. Обратите внимание: эта услуга может быть платной.