Как тренируются в летнем лагере акробаты и боксеры Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Свое лето-2018 эти мальчишки и девчонки проводят в лагере «Новое поколение» при пансионате «Шахтер» на берегу красавицы Оки.



Каждый день юных спортсменов расписан буквально по минутам. И на всё у них хватает сил, времени и энергии.

Роман Шаповалов, тренер по боксу спортивного клуба «Витязь» Щекинского района:

Роман Шаповалов Сейчас, во вторую смену, в лагере отдыхают 15 боксеров. Самому младшему 9 лет, старшему — 14. Нагрузка у мальчишек, как у взрослых, — три тренировки в день по полтора-два часа плюс утренняя зарядка. Почему ребята приходят в бокс? Когда мы задаем этот вопрос, обычно мальчики отвечают — мы хотим уметь постоять за себя и свою семью. И это так. Умение за себя постоять помогает в жизни всегда, где бы ты ни оказался. Наш клуб «Витязь» уже воспитал двоих парней, которые вошли в состав сборной России по боксу: супертяжи Александр Фомичев стал бронзовым призером первенства Европы, Иван Онищенко стал вторым на первенстве России. Сейчас Саша и Ваня в Подмосковье на сборах, готовятся к первенству России, которое пройдет 22 июля в Тюмени. Да и здесь, в лагере, уже есть юные дарования, которые набирают обороты.



Одним из таких дарований тренер называет 12-летнего Женю Саенко, победителя областных соревнований в 2017 и 2018 годах.

Евгений Саенко Мне очень нравится этот вид спорта, у меня вся семья занималась боксом: папа, дедушка, дядя и даже немножко бабушка. Так что я продолжаю семейную традицию. На тренировках я чувствую, как становлюсь сильнее, выносливее, увереннее в себе. Хочу развиваться в боксе дальше и стать чемпионом мира. Мой кумир — Мурат Гассиев. Ближайшие соревнования у нас в сентябре, и я приложу все усилия, чтобы выиграть ЦФО и поехать на российские соревнования. Думаю, у меня всё получится!

Илья Печикин Долгое время я занимался лыжным спортом, но однажды заболел и пропустил много тренировок. Лыжи пришлось бросить, и тогда папа записал меня на бокс. Мне понравился этот спорт, он красивый. Я занимаюсь два года, но уже боксирую с достойными соперниками. Уверен, что самое сложное в боксе — победа над самим собой. Чтобы побеждать соперника, надо пересилить самого себя, чтобы ушли страх и неуверенность, на тренировках выкладываться по полной, всё делать качественно и не пытаться обмануть тренеров.

«Вот оно какое, наше лето!» Юные боксеры и спортивные акробаты со своими тренерами в лагере «Новое поколение» пансионата «Шахтер».

Рядом с сильными и храбрыми боксерами занимаются легкие, грациозные, гибкие акробаты. Спортивная акробатика — красивый вид спорта, который соединяет в себе хореографию, акробатику, цирковое искусство и гимнастику. И единственные представители этого вида спорта в Тульском регионе - Федерация спортивной акробатики.

В лагере тренируются и отдыхают 43 акробата: 28 девочек и 15 мальчиков.

Валерия Гольцева, президент тульской Федерации спортивной акробатики:

Валерия Гольцева С каждого турнира возвращаемся с медалями. Мы принимаем в секцию детей от трех лет. Смотрим гибкость, растяжку, физические данные, мышечную структуру. На общеразвивающие занятия могут ходить все дети, а для спортивных достижений идет отбор.

В лагере тренировки проходят три раза в день. Сначала – часовая зарядка, затем завтрак и сразу первая тренировка – три часа. Обед, сон, и вторая тренировка – также три часа. А после ужина вечерняя тренировка – полтора часа. Но именно такие нагрузки необходимы, чтобы добиваться высоких результатов в спорте. У нас в коллективе очень дружеские отношения. Мы любим друг друга, так что у нас с детишками мир, дружба, шоколадка (улыбается). Я слышала, что с 2020 года спортивная акробатика станет олимпийским видом спорта, поэтому интерес к ней обязательно возрастет. Очень на это надеюсь.



Ближайшие соревнования, которые Федерация проведет в регионе, — это Кубок России по спортивной акробатике на базе Дома спорта «Юбилейный» компании «Щекиноазот» в поселке Первомайский. Он пройдет в ноябре 2018 года.



Василисе Литвиновой пять лет, но малышка уже выиграла две золотые медали!

Василиса Литвинова Я всегда хочу занимать первые места и радовать маму. Она говорит, что я молодец. Я хочу хорошо заниматься и достичь больших успехов.



Побеждать и добиваться успехов в спорте мечтает и шестилетняя Даша Герасенко:

Даша Герасенко Я хочу стать очень хорошей акробаткой и выиграть Олимпийские игры. У меня есть две бронзовые медали и один кубок — тоже за третье место. Кубок стоит на полке, а медали висят на стене на гвоздике.

Анастасия Федина, директор детского оздоровительного лагеря «Новое поколение»:

Анастасия Федина В лагере царит атмосфера жизнелюбия, радости и любви. Ребята очень сплочены, они крепко сдружились друг с другом. В лагере пятиразовое питание, кормим спортсменов сытно и разнообразно, всегда в меню много фруктов и овощей, разнообразные мясные и молочные блюда. Ребята на тренировках тратят много энергии, поэтому тарелки после еды у них всегда пустые, — нас это очень радует!

Финансовую поддержку боксерам и акробатам, а еще пловцам, борцам и другим юным спортсменам оказывает компания «Щекиноазот».

В знак любви и уважения к спонсору в один из дней отдыха спортсмены устроили яркий, зажигательный флешмоб. Ребята танцевали и показывали акробатические элементы под легендарную для всех советских мальчишек и девчонок песню «Зурбаган» из кинофильма «Выше радуги».

К флешмобу ребята с увлечением готовились две недели, не пропуская ни одной репетиции. Для компании это стало очень приятным подарком.

