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Как тренируются в летнем лагере акробаты и боксеры Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

Как тренируются в летнем лагере акробаты и боксеры Тульской области

Яркое, увлекательное лето – это лето в движении! В этом убеждены воспитанники спортклуба «Витязь» и Федерации спортивной акробатики.

Свое лето-2018 эти мальчишки и девчонки проводят в лагере «Новое поколение» при пансионате «Шахтер» на берегу красавицы Оки.

 


Каждый день юных спортсменов расписан буквально по минутам. И на всё у них хватает сил, времени и энергии.

Роман Шаповалов, тренер по боксу спортивного клуба «Витязь» Щекинского района:

 

Роман Шаповалов

Сейчас, во вторую смену, в лагере отдыхают 15 боксеров. Самому младшему 9 лет, старшему — 14. Нагрузка у мальчишек, как у взрослых, — три тренировки в день по полтора-два часа плюс утренняя зарядка. Почему ребята приходят в бокс? Когда мы задаем этот вопрос, обычно мальчики отвечают — мы хотим уметь постоять за себя и свою семью. И это так. Умение за себя постоять помогает в жизни всегда, где бы ты ни оказался. Наш клуб «Витязь» уже воспитал двоих парней, которые вошли в состав сборной России по боксу: супертяжи Александр Фомичев стал бронзовым призером первенства Европы, Иван Онищенко стал вторым на первенстве России. Сейчас Саша и Ваня в Подмосковье на сборах, готовятся к первенству России, которое пройдет 22 июля в Тюмени. Да и здесь, в лагере, уже есть юные дарования, которые набирают обороты.


Одним из таких дарований тренер называет 12-летнего Женю Саенко, победителя областных соревнований в 2017 и 2018 годах.

 

Евгений Саенко

Мне очень нравится этот вид спорта, у меня вся семья занималась боксом: папа, дедушка, дядя и даже немножко бабушка. Так что я продолжаю семейную традицию. На тренировках я чувствую, как становлюсь сильнее, выносливее, увереннее в себе. Хочу развиваться в боксе дальше и стать чемпионом мира. Мой кумир — Мурат Гассиев. Ближайшие соревнования у нас в сентябре, и я приложу все усилия, чтобы выиграть ЦФО и поехать на российские соревнования. Думаю, у меня всё получится!

 

Илья Печикин

Долгое время я занимался лыжным спортом, но однажды заболел и пропустил много тренировок. Лыжи пришлось бросить, и тогда папа записал меня на бокс. Мне понравился этот спорт, он красивый. Я занимаюсь два года, но уже боксирую с достойными соперниками. Уверен, что самое сложное в боксе — победа над самим собой. Чтобы побеждать соперника, надо пересилить самого себя, чтобы ушли страх и неуверенность, на тренировках выкладываться по полной, всё делать качественно и не пытаться обмануть тренеров.

«Вот оно какое, наше лето!» Юные боксеры и спортивные акробаты со своими тренерами в лагере «Новое поколение» пансионата «Шахтер».

Рядом с сильными и храбрыми боксерами занимаются легкие, грациозные, гибкие акробаты. Спортивная акробатика — красивый вид спорта, который соединяет в себе хореографию, акробатику, цирковое искусство и гимнастику. И единственные представители этого вида спорта в Тульском регионе - Федерация спортивной акробатики.
В лагере тренируются и отдыхают 43 акробата: 28 девочек и 15 мальчиков.

Валерия Гольцева, президент тульской Федерации спортивной акробатики:

Валерия Гольцева

С каждого турнира возвращаемся с медалями. Мы принимаем в секцию детей от трех лет. Смотрим гибкость, растяжку, физические данные, мышечную структуру. На общеразвивающие занятия могут ходить все дети, а для спортивных достижений идет отбор.
В лагере тренировки проходят три раза в день. Сначала – часовая зарядка, затем завтрак и сразу первая тренировка – три часа. Обед, сон, и вторая тренировка – также три часа. А после ужина вечерняя тренировка  – полтора часа. Но именно такие нагрузки необходимы, чтобы добиваться высоких результатов в спорте. У нас в коллективе очень дружеские отношения. Мы любим друг друга, так что у нас с детишками мир, дружба, шоколадка (улыбается). Я слышала, что с 2020 года спортивная акробатика станет олимпийским видом спорта, поэтому интерес к ней обязательно возрастет. Очень на это надеюсь.


Ближайшие соревнования, которые Федерация проведет в регионе, — это Кубок России по спортивной акробатике на базе Дома спорта «Юбилейный» компании «Щекиноазот» в поселке Первомайский. Он пройдет в ноябре 2018 года.

 


Василисе Литвиновой пять лет, но малышка уже выиграла две золотые медали!

 

Василиса Литвинова

Я всегда хочу занимать первые места и радовать маму. Она говорит, что я молодец. Я хочу хорошо заниматься и достичь больших успехов.


Побеждать и добиваться успехов в спорте мечтает и шестилетняя Даша Герасенко:

Даша Герасенко

Я хочу стать очень хорошей акробаткой и выиграть Олимпийские игры. У меня есть две бронзовые медали и один кубок — тоже за третье место. Кубок стоит на полке, а медали висят на стене на гвоздике.

Анастасия Федина, директор детского оздоровительного лагеря «Новое поколение»:

Анастасия Федина

В лагере царит атмосфера жизнелюбия, радости и любви. Ребята очень сплочены, они крепко сдружились друг с другом. В лагере пятиразовое питание, кормим спортсменов сытно и разнообразно, всегда в меню много фруктов и овощей, разнообразные мясные и молочные блюда. Ребята на тренировках тратят много энергии, поэтому тарелки после еды у них всегда пустые, — нас это очень радует!

 

 

Финансовую поддержку боксерам и акробатам, а еще пловцам, борцам и другим юным спортсменам оказывает компания «Щекиноазот».

В знак любви и уважения к спонсору в один из дней отдыха спортсмены устроили яркий, зажигательный флешмоб. Ребята танцевали и показывали акробатические элементы под легендарную для всех советских мальчишек и девчонок песню «Зурбаган» из кинофильма «Выше радуги».

К флешмобу ребята с увлечением готовились две недели, не пропуская ни одной репетиции. Для компании это стало очень приятным подарком.
 

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Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 44
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 45
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 46
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 47
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 48
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 49
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 50
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 51
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 52
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Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 56
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 57
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 58
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 59
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 60
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 61
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 62
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 63
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 64
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 65
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 66
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 67
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 68
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 69
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 70
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 71
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 72
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 73
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 74
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 75
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 76
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 77
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 78
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 79
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 80
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 81
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 82
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 83
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 84
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 85
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 86
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 87
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 88
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 89
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 90
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 91
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 92
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 93
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 94
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 95
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 96
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 97
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Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 99
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Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 112
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 113
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 114
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 115
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 116
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 117
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 118
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 119
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 120
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 121
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 122
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 123
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 124
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 125
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 126
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 127
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 128
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 129
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 130
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 131
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 132
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 133
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 134
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 135
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 136
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 137
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 138
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 139
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 140
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 141
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 142
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 143
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 144
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 145
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 146
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 147
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 148
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 149
Акробаты и боксеры в летнем лагере, Фото: 150
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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 17:20 +8
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