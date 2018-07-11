Гусь-блогер откроет в Туле ремесленный двор

14 июля в Туле на площадке Объединения центров искусства, развития народной культуры и туризма состоится открытие ремесленного двора «Добродей».

Гостей встретят доброжелательные мастера и мастерицы – Добродеи, а также главный блогер ремесленного двора – гусь Добрыня.

В программе – творческие мастер-классы, презентация монеты-добродейки, открытие первой экспозиции «Музея забытых ремесел», посвященной белевскому кружеву, и дефиле «Кружевокружение», народные игры – «Добрый хоровод» и увлекательная квест-игра по ремесленному двору.

Участники мероприятия могут соткать полотно на стане ХIХ века, поработать за гончарным кругом, вылепить и расписать филимоновскую игрушку, посетить интерактивный выставочный комплекс «Тульский резной наличник», сделать игрушку «Бычок-смоляной бочок», «фурчалку» или выковать гвоздь и подкову, а также увидеть яркое мастер-шоу «Белое каление» на реконструированном горне ХIХ века.

Все, кто прикоснется в этот день к удивительному миру мастерства, награждается почетным званием «Добродей».

В программу открытия включена также «Субботея» с творческими мастер-классами, народными забавами и представлениями, которая станет одной из добрых традиций ремесленного двора.

Приятным завершением дня станут показы фильмов на летней площадке ретрокинотеатра «Майский» под открытым небом, которые начнутся в 17:00 (стоимость билета от 100 рублей).

На ремесленной площадке можно приобрести оригинальные изделия народных ремесел, изготовленные лучшими мастерами, а также сувениры с логотипом «Добродея» и отведать добродейские вкусности с травяным чаем по-тульски из жарового самовара.

Начало в 12.00. Вход на территорию ремесленного двора «Добродей» свободный. Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а и 1-б.

Подробная информация на сайте: http://dobrodeytula.ru