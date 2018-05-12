Фестиваль «ЛитераТула»: Что читают юные туляки

фото Юлии Александровой.

Myslo узнал о том, что предлагают читать детям современные писатели и как найти своего любимого писателя.

В Туле продолжается фестиваль детской книги «ЛитераТула». Фестиваль проводится в регионе уже в третий раз и сегодня уже можно точно сказать: у него есть свои уже постоянные гости.

В этом году фестиваль расширил количество площадок, на которых проходят мероприятия. Помимо атриума в кремле, он обосновался в творческом индустриальном кластере «Октава», ДКЖ Кино и арт-площадке «Барабан».

Читают книги детям практически все родители, но «ЛитераТула» дает уникальную возможность встретиться с писателями, поговорить с ними и получить на память автограф.

Екатерина Прокофьева – писатель и иллюстратор. Она оформляет как свои книги, так и сотрудничает с российскими и зарубежными писателями из США, Австралии, Израиля, европейских стран. От ее книг уже с первых страниц сложно оторвать взгляд, они захватывают и увлекают в сказочный мир детства.

«Сказки с рябиновой ветки» Екатерины Прокофьевой рассказывают про маленьких эльфов Ашуней, которые живут далеко на севере. Они варят сладкий рябиновый джем и пекут слойки. Очень домашняя и уютная сказка для малышей.

На ярмарке фестиваля Екатерина с удовольствием рассказывает о своем творчестве:

– Детские книги абсолютно не сложно рисовать, это скорее увлекательно. Но всегда есть нюансы. Например, я сотрудничала с американским психологом, он прислал текст и объяснил, какими видит иллюстрации. Прежде чем мы утвердили итоговый вариант, он внес порядка сотни правок, вплоть до того, что вот там нужно каплю сделать чуть меньше, а тут линию ровнее. Но в итоге книжка понравилась и ему и мне. Над своими книгами работать может быть в какой-то мере легче, в этом случае единственный контролер – я сама. Иногда бывает, что сразу не выходит тот герой, о котором написана сказка. Приходится его переделывать. Но я люблю все стороны этого процесса, без ошибок творчество не возможно.

На прилавках ярмарки большое разнообразие предлагает на выбор большое разнообразие авторов, стилистики оформления книг, тематики и возрастных категорий. Тут невозможно найти две одинаковых книги у разных продавцов.

Здесь можно найти классику детской книги, научную литературу, различные развивающие книги, но больше всего здесь конечно художественных книг авторов со всего мира.

Даже если вы не знаете ни одной фамилии представленных авторов, представители издателей с удовольствием расскажут о них, выяснят ваши предпочтения и посоветуют ту книгу, которая была бы интересна именно вашему ребенку.

Особым спросом пользуются детские книги, действие которых разворачиваются в современное время. Яркие иллюстрации притягивают взгляд, а сюжет прочно захватывает и держит до самой последней страницы.

Помимо традиционных тем дружбы, добра и зла, многие ненавязчиво подсказывают юным читателям, как преодолеть различные трудности.

В том числе даже такие как развод родителей, смерть близких, учат толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями – доступным и простым языком рассказывают, как самим пережить подобные события или помочь другу, оказавшемуся в подобной ситуации.

Что касается цен, то многие действительно радуют – не могу говорить за всех, но те, которые сравнивала, оказались дешевле интернет-магазинов. Радуют, конечно, относительно: сегодня редкая книга стоит в пределах двух сотен, хотя есть и такие.

Издатели поясняют, что во многом стоимость книги зависит от географического расположения места, где печатаются иллюстраций. Признаются, что многие делают это за границей, поскольку там лучше качество оборудования. А это естественно отражается на цене.

Помимо знакомства с книгами фестиваль «ЛитераТула» предлагает гостям разнообразные мастер-классы, творческие встречи с писателями.

Тут же есть уютное место, где можно сразу же начать читать только что купленную книгу.

Воскресенье, 13 мая, станет третьим, заключительным днем фестиваля. У вас еще будет возможность окунуться в волшебный мир книги, найти своего любимого писателя и издательство, а также обсудить прочитанное с другими.

Полную афишу читайте здесь.