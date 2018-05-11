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В Туле стартовал детский книжный фестиваль «ЛитераТула»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле стартовал детский книжный фестиваль «ЛитераТула»

Туляков и гостей города ждут встречи с писателями, выставки, ярмарки, мультфильмы, спектакли и чемпионат по чтению вслух.

Сегодня, 11 мая, в областной столице стартовал третий детский книжный фестиваль «ЛитераТула». На разных тульских площадках будут проходить обсуждения актуальных текстов для подростков, книжные спектакли для малышей и школьников, лекции для специалистов, экранизации современных детских и подростковых произведений.

Фестиваль продлится до 13 мая.

Афиша на 11 мая

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля (ул. Менделеевская, 2):

12.00−20.00 Книжная ярмарка.

12.00−20.00 Выставки:

  • Книжная коллекция LOOK!;
  • Современная книжная иллюстрация;
  • «Артур + Маша = стихи»;
  • «Улыбчивые Чуда», hand-made герои современных книг.

19.00−20.00 Читка пьесы Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам». Постановка: арт-площадка «Барабан» (Тула). 12+

Литературная веранда:

15.00−16.00 Встреча с писателем Алексеем Олейниковым. Автограф-сессия.

16.00−17.00 Встреча с писателем Артуром Гиваргизовым. Автограф-сессия.

17.00−18.30 Встреча с писательницей Марией Бершадской. Автограф-сессия.

Книжный клуб:

13.30−15.00 «Особое детство, особые книги». Встреча с Анной Годинер.

15.00−16.30 «Зачем нужна русская классика в XXI веке?». Юрий Сапрыкин и Лев Оборин представляют новый образовательный интернет-проект «Полка».

16.30−18.00 Детский книжный клуб «ЧИТАЙМАМ» (Калуга). Читаем подросткам смешные и глубокие рассказы Надежды Тэффи. 9+

18.00−19.00 «А+А равно новые книги». Презентация детского проекта издательства Ad Marginem.

Творческая мастерская:

15.00−16.00 Мастер-класс по книге «Как работает маяк?». 4+

16.00−17.00 Мастер-класс «Без ножниц и клея». 4+

Творческий индустриальный кластер «Октава» (ул. Каминского, 24):

Комикс-клуб в ЗИН-редакции и Большом зале:

14.30−16.00 «История моего фриланса». Лекция художника Евгения Яковлева.

16.00−17.30 Презентация комикса Юлии Никитиной «Полуночная земля».

Клуб иллюстраторов в библиотеке:

13.30−15.00 Встреча с художником-иллюстратором Антоном Ломаевым.

15.00−16.00 «Иллюстратор как рассказчик». Лекция издателя Екатерины Зекавицы.

16.00−18.00 Презентация специального курса для иллюстраторов от Фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС» с Анной Чефрановой.

ДКЖ Кино (ул. Демонстрации, 134):

15.00 «Рико, Оскар и тени темнее темного». Экранизация одноименной книги Андреаса Штайнхефеля (Германия). 6+

Арт-площадка «Барабан» (пр. Ленина, 27, 2-й этаж):

18.00 «Простодурсен. Великий весенний день». Спектакль Анны Куненковой-Боголюбской совместно с издательством «Самокат» (Москва). 4+

Полную афишу читайте здесь.

Галерея
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:32 +1
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