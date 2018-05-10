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Двое пьяных жителей Богородицка жестоко избили своего знакомого

Двое пьяных жителей Богородицка жестоко избили своего знакомого

Через два дня мужчина скончался.

В одном из частных домов Богородицка было обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Согласно заключению эксперта, причиной смерти явилась черепно-мозговая травма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержаны 31-летний и 42-летний жители Богородицка, один из которых ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью и в момент совершения преступления находился под административным надзором.

По версии следствия, вечером 5 мая в частном доме компания мужчин распивала спиртные напитки. Гости заподозрили хозяина дома в хищении у них мобильного телефона. Кроме того, один из собутыльников приревновал мужчину к своей бывшей сожительнице.

Пьяные гости несколько раз ударили хозяина квартиры по голове, а когда тот упал — избили ногами и руками по различным частям тела.

От полученных повреждений мужчина скончался в своем доме спустя двое суток.

– В настоящее время двум задержанным предъявлено обвинение, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:02 0
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