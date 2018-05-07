новости
новости
Регистрация
В Тульской области будут производить материалы для космической станции
Фото mks-onlain.ru.

В Тульской области будут производить материалы для космической станции

Об этом рассказал журналистам глава региона Алексей Дюмин.

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Путина.

Среди приглашенных на церемонию был губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

После присяги Владимир Путин обратился к жителям страны. Глава государства подчеркнул, что Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова принимать вызовы времени и отвечать на них.

- Мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека — вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Наш ориентир — это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека, — сказал Владимир Путин.

После церемонии губернатор Алексей Дюмин ответил на вопросы журналистов.

- Сегодня страна вступает в новый этап. Сейчас нужно сконцентрироваться на внутренних задачах. Президент уже обозначил в своем Послании направления, по которым нам предстоит работать. В первую очередь это образование, медицина, улучшение качества жизни граждан, вопросы демографии, — сказал глава региона.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в рамках проекта «Композитная долина» в Тульской области планируется производить совершенно новые композитные материалы, которые будут использоваться в космосе, авиации, судостроении и других отраслях.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:22 0
Другие статьи по темам
Событие
Инаугурация Президентапроизводство материалов
Люди
Алексей Дюмин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В прокуратуре Тульской области произошли кадровые изменения
В прокуратуре Тульской области произошли кадровые изменения
«Под куполом Победы»: Тульский цирк на открытой площадке отметит 9 Мая
«Под куполом Победы»: Тульский цирк на открытой площадке отметит 9 Мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.