В Тульской области будут производить материалы для космической станции

Фото mks-onlain.ru.

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Путина.



Среди приглашенных на церемонию был губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

После присяги Владимир Путин обратился к жителям страны. Глава государства подчеркнул, что Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова принимать вызовы времени и отвечать на них.

- Мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека — вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Наш ориентир — это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека, — сказал Владимир Путин.

После церемонии губернатор Алексей Дюмин ответил на вопросы журналистов.

- Сегодня страна вступает в новый этап. Сейчас нужно сконцентрироваться на внутренних задачах. Президент уже обозначил в своем Послании направления, по которым нам предстоит работать. В первую очередь это образование, медицина, улучшение качества жизни граждан, вопросы демографии, — сказал глава региона.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в рамках проекта «Композитная долина» в Тульской области планируется производить совершенно новые композитные материалы, которые будут использоваться в космосе, авиации, судостроении и других отраслях.