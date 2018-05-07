На улице Токарева в Туле ЗИЛ врезался в иномарку и дерево

Фото очевидца

По предварительным данным, при столкновении никто серьёзно не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на улице Токарева в Зареченском районе произошла авария с участием грузового ЗИЛа и Hyundai Solaris. По предварительной информации, на перекрёстке неравнозначных дорог одна из машин не пропустила другую.

Удар прошёл вскользь – у иномарки серьёзно пострадала правая сторона, обоих участников движения вынесло на газон, где грузовик врезался в дерево. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.