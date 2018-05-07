В Туле на набережной Упы появится мавританский газон

Всего же до конца года в областной столице появится более 12 000 саженцев и 390 000 цветов.

В 2018 году на 133 городских объектах будут проведены работы по озеленению. В городских скверах и на общественных пространствах появятся рябина, липа, клен, береза, каштан, сосна, барбарис, пузыреплодник, сирень и др. Весь посадочный материал выращен в местных условиях, что увеличивает его приживаемость.

Для посадки деревьев и кустарников определен 41 объект, на 26 из них на сегодняшний день работы уже выполнены. До 15 июня работы завершатся еще на 10 объектах. В оставшихся пяти посадка будет выполняться осенью.

На склонах набережной Упы – на площади 15 000 кв. м – будет высажен белый клевер.

На верхней площадке набережной запланированы работы по созданию мавританского газона*. Также здесь появятся однолетние и многолетние растения – ромашка, календула, фацелия, колокольчик, незабудка и лен. Посев газона будут выполнен до 28 мая. Продолжатся работы по посадке шиповника – всего 1 500 саженцев.

В Баташевском саду вдоль береговой линии Тулицы до 8 июня будут высажены 500 ирисов.

Осенью, помимо посадки саженцев деревьев и кустарников, запланированы работы по посадке 24 000 крокусов общей площадью 5 900 кв. м.

Также в настоящее время на 92 объектах проводятся работы по посадке цветников и созданию ландшафтных композиций. Здесь будет высажено более 366 000 многолетних и однолетних цветов, 4 ландшафтные композиции и установлено 14 декоративных металлических композиций. На сегодня созданы 3 ландшафтные композиции. Еще одна – «Часы» – будет создана на Калужском шоссе до 15 июня.

На 33 объектах Тулы высажено более 58 000 тюльпанов, а также 80 000 однолетних и многолетних цветов: тагетес, агератум, сальвия, петуния, колеус, портулак, алиссум, пеларгония, георгины, гацания, виола, цинния, кохия, хосты, пионы, розы, астры многолетние, лиатрис, гайлардия, рудбекия, котовник, чистец, ирис, гвоздика. До 15 июня будут высажены цветы на оставшихся 55 объектах.

Помимо этого на площади 21 000 кв. м летом уложат рулонный газон, а на площади 36 тысяч кв. м – посевной. Сейчас составляется перечень объектов.

Мавританский газон — один из видов газона; единственный, который нужно косить всего лишь раз в год. В отличие от английского газона, состоящего из плотно засеянных и коротко подстриженных стеблей травы, мавританский представляет собой фактически луг с целым набором полевых цветов.

Такой газон нетребователен к почве, и способен расти как на богатых, так и на бедных почвах. Главное требование — разместить его на солнечном месте.