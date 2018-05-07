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Тулячка хотела отомстить мужу за измену, но наказала саму себя

Тулячка хотела отомстить мужу за измену, но наказала саму себя

Женщина придумала довольно странный план мести, который может привести ее на скамью подсудимых.

В Туле в отдел полиции «Центральный» обратилась женщина. Тулячка заявила, что утром на улице Каминского неизвестный, угрожая ножом, отобрал у нее 36 500 рублей, золотые украшения и мобильный телефон.

По данному факту в полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

В ходе расследования уголовного дела полицейские выяснили, что этого преступления не было.

Оказалось, что женщина решила таким странным способом отомстить мужу за измену.

Тулячка оставила драгоценности, деньги и мобильный телефон у своей подруги, пришла домой и рассказала супругу о якобы совершенном на нее нападении. По его инициативе женщина обратилась в полицию.

– В настоящее время подозреваемая созналась в содеянном. В полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия, женщине грозит уголовное наказание, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:21 +2
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