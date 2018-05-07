Тулячка хотела отомстить мужу за измену, но наказала саму себя

Женщина придумала довольно странный план мести, который может привести ее на скамью подсудимых.

В Туле в отдел полиции «Центральный» обратилась женщина. Тулячка заявила, что утром на улице Каминского неизвестный, угрожая ножом, отобрал у нее 36 500 рублей, золотые украшения и мобильный телефон.

По данному факту в полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

В ходе расследования уголовного дела полицейские выяснили, что этого преступления не было.

Оказалось, что женщина решила таким странным способом отомстить мужу за измену.

Тулячка оставила драгоценности, деньги и мобильный телефон у своей подруги, пришла домой и рассказала супругу о якобы совершенном на нее нападении. По его инициативе женщина обратилась в полицию.

– В настоящее время подозреваемая созналась в содеянном. В полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия, женщине грозит уголовное наказание, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.