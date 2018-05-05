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В Тульской области объявлено метеопредупреждение
Фото иsluh.ru.

В Тульской области объявлено метеопредупреждение

На территории региона в ближайшие часы усилится ветер. Порывы будут достигать 17м/с.

В ближайшие 1−3 часа на юге-западе области с сохранением ночью по всей территории Тульской области ожидаются грозы с порывами юго-восточного ветра до 12−17 м/с.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает, что поджоги сухой травы на дачах и приусадебных участках могут привести к пожарам, как в лесах, так и в населенных пунктах, а благодаря ветреной погоде огонь может быстро распространяться на большой территории.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону - 01 или с мобильного — 112.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:52 +2
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