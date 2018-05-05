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Ко Дню Победы РЖД запустили тематические поезда, посвященные Туле
Фото vao-moscow.ru.

Ко Дню Победы РЖД запустили тематические поезда, посвященные Туле

Стилизованные составы курсируют на Курском направлении.

Накануне Дня Победы ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» совместно с Музеем Победы запускает тематические составы, рассказывающие о Городах-Героях.

В вагонах поездов пяти направлений будут размещены плакаты, посвященные военной истории Городов-Героев и Городов Воинской славы. Это рассказы о жителях, удостоенных звания Героя Советского Союза, военной технике, сыгравшей важную роль в боях, и важных событиях в жизни города в период с 1941—1945 годов.

Поезда, посвященные Туле, курсируют на Курском направлении, Волоколамску - на Рижском, Наро-Фоминску - на Киевском, Рязани - на Казанском, Владимиру - на Горьковском. 

Тематические электропоезда будут курсировать на этих направлениях в течение месяца. 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:12 0
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