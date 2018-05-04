В Белевском районе поисковики нашли останки девяти красноармейцев

Фото: ТОМПЦ "Искатель"

Один из бойцов опознан – это уроженец Могилевской области Василий Якубенко.

Тульские поисковики центра «Искатель» заступили на традиционную Вахту Памяти 28 апреля. Поисковые работы проходят в Белевском, Киреевском, Ленинском и Одоевском районах, а также в Белгородской, Калужской, Орловской и Псковской областях. Идет подготовка экспедиции в Белоусовском парке Тулы. Уже проведена предварительная разведка и съемка с воздуха. В полевых экспедициях принимают участие более 80 человек.

В Тульской области обнаружены останки девяти воинов, двоих искатели сейчас пытаются опознать. При одном из бойцов находилась подписанная лопатка с инициалами «Ш. В. Л», а в нагрудном кармане – кошелек с документами. Поисковикам удалось прочитать:

«…опись кв. № 301… принято вещевое… Якубенко В. Борисович». Также в кошельке были две квитанции с денежным почтовым переводом на 450 рублей на имя некой Клавдии – вероятно, супруги бойца.

Согласно архивным документам 342-й стрелковой дивизии, Якубенко Василий Борисович, 1911 года рождения, проходивший службу в 1148-м стрелковом полку, уроженец деревни Хабуль Хатовинского сельсовета Климовского района Могилевской области числится убитым близ села Культура 9 июля 1942 года и захороненным в деревне Зайцево. Об этом рассказал руководитель центра «Искатель» Дмитрий Куренков:

Якобы захороненных в деревне Зайцево солдат и офицеров мы уже более 20 лет находим оставленными на поле боя. Василий Якубенко – не исключение. Надеюсь, нам удастся найти родственников героя.

Торжественная церемония захоронения останков воинов, найденных поисковиками в Белевском районе, состоится накануне Дня Победы, 8 мая.