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Ко Дню Победы в Туле расцветут 58 тысяч тюльпанов
Фото из архива Myslo.

Ко Дню Победы в Туле расцветут 58 тысяч тюльпанов

Так, у памятника Н. Демидову будет высажено 9000 цветов.

К 9 Мая в Туле на улицах, в парках и скверах зацветут 58 тысяч тюльпанов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Так, у памятника Н. Демидову будет высажено 9000 цветов (бархатцы, петуния), в сквере у Тульского драмтеатра — более 1700 цветов (бегония, петуния).

Напомним, всего в городе будет высажено около 367 однолетних и многолетних цветов. Ассортимент цветочной рассады: виола, пионы, розы, бархатцы, хосты, астры многолетние, ирис, гвоздика и др.

Параллельно с посадкой проводятся работы по уходу за растениями – подкормка, подвязка, обрезка саженцев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:40 +1
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