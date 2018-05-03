Ко Дню Победы в Туле расцветут 58 тысяч тюльпанов

Фото из архива Myslo.

Так, у памятника Н. Демидову будет высажено 9000 цветов.

К 9 Мая в Туле на улицах, в парках и скверах зацветут 58 тысяч тюльпанов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, у памятника Н. Демидову будет высажено 9000 цветов (бархатцы, петуния), в сквере у Тульского драмтеатра — более 1700 цветов (бегония, петуния).

Напомним, всего в городе будет высажено около 367 однолетних и многолетних цветов. Ассортимент цветочной рассады: виола, пионы, розы, бархатцы, хосты, астры многолетние, ирис, гвоздика и др.

Параллельно с посадкой проводятся работы по уходу за растениями – подкормка, подвязка, обрезка саженцев.