В Туле ночью искали пропавших детей

Сотрудники Росгвардии обнаружили двух девочек на детской площадке далеко от дома.

В ночь на 3 мая в Зареченском районе Тулы потерялись двое детей — девочки семи и девяти лет. На поиски пропавших отправились сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Спустя некоторое время девочек обнаружили в целости и сохранности через несколько улиц от дома на детской площадке. Подружки устали и уже укладывались спать на качелях. Дети пояснили правоохранителям, что заблудились и не могли найти дорогу домой.

Одна из девочек знала только номер дома, другая — номер квартиры.

– На место была вызвана следственно-оперативная группа. Детей отогрели в машине, напоили чаем и передали родителям, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Тульской области.