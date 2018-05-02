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В Туле пройдет масштабный турнир по каратэ
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет масштабный турнир по каратэ

Он приурочен ко Дню Победы.

5 мая в Туле в СК «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22-а) пройдет традиционный турнир по каратэ «День Победы». В этом году в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из 16 регионов страны, а также из Луганской области.
 
– Такое количество участников — подтверждение того, что мы вышли на качественно более высокий уровень. В дальнейшем будем только наращивать темпы развития, — говорит руководитель Федерации каратэ WKC Вугар Ахмедов.
 
Среди почетных гостей турнира будут не только представители администрации и предприятий области, но и известные каратисты страны, среди них Александр Чичварин — президент Федерации каратэномичи России и чемпион Европы; Денис Клюев — чемпион Европы и мира, мастер спорта международного класса.
 
– Надеемся в ближайшие годы получить статус международного турнира, ведь старания наших тренеров и спортсменов за короткий промежуток времени дали отличный результат. Среди членов Федерации уже пять обладателей разряда КМС — и это всего за 2,5 года работы, — говорит главный тренер сборной Тульской области Галина Ким.
 

Приходите поддержать спортсменов! Открытие турнира в 11.30. Вход свободный.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:05 +4
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