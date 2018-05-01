В семейном велопараде приняли участие сотни туляков. Фоторепортаж

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

Традиционно это мероприятие для всей семьи направлено на поддержку велокультуры и здорового образа жизни.

1 мая колонна из сотен велосипедистов стартовала в 13.30 от площади Ленина.

Маршрут прошел по проспекту Ленина и завершился в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова .

В рамках велопарада также прошел конкурс на самый яркий велообраз, победители в котором были отмечены памятными призами.

Кроме того, в программе праздника состоялся детский велоквест по парку, развлекательная площадка для детей от парка научных развлечений Экспериментория и города профессий Мануфактория, выступление танцевального дома BM1, выставка техники ГИБДД и интерактивная игра для детей, викторина и призы от Тульского Экзотариума и многое другое.

На площади Ленина состоялись соревнования среди детей «Беговелогонка». Юные туляки соревновались в скорости и ловкости на беговелах. Участие приняло более 100 малышей в возрасте от 1 года до 5 лет.