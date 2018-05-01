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В семейном велопараде приняли участие сотни туляков. Фоторепортаж
Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

В семейном велопараде приняли участие сотни туляков. Фоторепортаж

Традиционно это мероприятие для всей семьи направлено на поддержку велокультуры и здорового образа жизни.

1 мая колонна из сотен велосипедистов стартовала в 13.30 от площади Ленина.

Маршрут прошел по проспекту Ленина и завершился в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова.

В рамках велопарада также прошел конкурс на самый яркий велообраз, победители в котором были отмечены памятными призами.

Кроме того, в программе праздника состоялся детский велоквест по парку, развлекательная площадка для детей от парка научных развлечений Экспериментория и города профессий Мануфактория, выступление танцевального дома BM1, выставка техники ГИБДД и интерактивная игра для детей, викторина и призы от Тульского Экзотариума и многое другое.

На площади Ленина состоялись соревнования среди детей «Беговелогонка». Юные туляки соревновались в скорости и ловкости на беговелах. Участие приняло более 100 малышей в возрасте от 1 года до 5 лет.

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В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 43
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 44
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 45
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 46
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 47
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 48
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 49
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 50
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 51
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 52
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 53
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 54
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 55
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 56
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 57
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 58
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 59
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 60
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 61
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 62
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 63
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 64
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 65
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 66
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 67
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 68
В семейном велопараде приняли участие сотни туляков , Фото: 69
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:05 0
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