Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.
Тысячи туляков приняли участие в Первомайском шествии. Фоторепортаж
Колонна проследовала от пересечения пр. Ленина и ул. Первомайской до сквера у драмтеатра.
1 мая в Туле состоялось шествие профсоюзов. Тысячи туляков собрались на пересечении пр. Ленина и улицы Первомайской.
Конечной точкой маршрута стала площадь возле Тульского драмтеатра.
Здесь прошел праздничный концерт, чествование трудовых династий и победителей конкурсов профмастерства среди работников и учащихся колледжей и техникумов.
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