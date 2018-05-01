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Тысячи туляков приняли участие в Первомайском шествии. Фоторепортаж
Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

Тысячи туляков приняли участие в Первомайском шествии. Фоторепортаж

Колонна проследовала от пересечения пр. Ленина и ул. Первомайской до сквера у драмтеатра.

1 мая в Туле состоялось шествие профсоюзов. Тысячи туляков собрались на пересечении пр. Ленина и улицы Первомайской.

Конечной точкой маршрута стала площадь возле Тульского драмтеатра. 

Здесь прошел праздничный концерт, чествование трудовых династий и победителей конкурсов проф­мастерства среди работников и учащихся колледжей и техникумов.

Галерея
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 1
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 2
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 3
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 4
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 5
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 6
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 7
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 8
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 9
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 10
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 11
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 12
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 13
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 14
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 15
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 16
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 17
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 18
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 19
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 20
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 21
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 22
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 23
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 24
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 25
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 26
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 27
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 28
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 29
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 30
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 31
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 32
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 33
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 34
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 35
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 36
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 37
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 38
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 39
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 40
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 41
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 42
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 43
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 44
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 45
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 46
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 47
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 48
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 49
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 50
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 51
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 52
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 53
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 54
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 55
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 56
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 57
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 58
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 59
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 60
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 61
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 62
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 63
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 64
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 65
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 66
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 67
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 68
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 69
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 70
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 71
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 72
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 73
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 74
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 75
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 76
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 77
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 78
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 79
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 80
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 81
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 82
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 83
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 84
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 85
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 86
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 87
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 88
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 89
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 90
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 91
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 92
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 93
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 94
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 95
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 96
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 97
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 98
1 мая в Туле прошло шествие профсоюзов, Фото: 99
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:19 +3
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