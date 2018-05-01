Тысячи туляков приняли участие в Первомайском шествии. Фоторепортаж

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

Колонна проследовала от пересечения пр. Ленина и ул. Первомайской до сквера у драмтеатра.

1 мая в Туле состоялось шествие профсоюзов. Тысячи туляков собрались на пересечении пр. Ленина и улицы Первомайской.

Конечной точкой маршрута стала площадь возле Тульского драмтеатра.

Здесь прошел праздничный концерт, чествование трудовых династий и победителей конкурсов проф­мастерства среди работников и учащихся колледжей и техникумов.