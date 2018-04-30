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1 мая в Туле пройдет семейный велопарад
Фото из архива Myslo.

1 мая в Туле пройдет семейный велопарад

Сбор участников в 13.00 на площади Ленина.

1 мая в областной столице состоится велопарад для всей семьи, направленный на поддержку здорового образа жизни. Он пройдет по маршруту площадь Ленина — Центральный парк культуры и отдых им. Белоусова.

Сбор участников — в 13.00, старт — в 13.30.

На «Ликерке Лофт» для участников велопарада пройдет праздничная программа. Для юных велосипедистов будет организована фотозона, конкурсы и подарки от партнеров парада. В программе:

  • детский велоквест по парку;
  • развлекательная площадка для детей от парка научных развлечений «Экспериментория» и города профессий «Мануфактория»;
  • выступление танцевального дома BM1;
  • выставка техники ГИБДД и интерактивная игра для детей;
  • викторина и призы от Тульского Экзотариума.

Судьи оценят и велообразы участников. Самые яркие получат специальные призы и подарки.

Присоединиться к колонне может любой желающий.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:01 +2
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Место
Площадь ЛенинаЦентральный паркТула

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