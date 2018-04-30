1 мая в Туле пройдет семейный велопарад

Фото из архива Myslo.

1 мая в областной столице состоится велопарад для всей семьи, направленный на поддержку здорового образа жизни. Он пройдет по маршруту площадь Ленина — Центральный парк культуры и отдых им. Белоусова.

Сбор участников — в 13.00, старт — в 13.30.

На «Ликерке Лофт» для участников велопарада пройдет праздничная программа. Для юных велосипедистов будет организована фотозона, конкурсы и подарки от партнеров парада. В программе:

детский велоквест по парку;

развлекательная площадка для детей от парка научных развлечений «Экспериментория» и города профессий «Мануфактория»;

выступление танцевального дома BM1;

выставка техники ГИБДД и интерактивная игра для детей;

викторина и призы от Тульского Экзотариума.

Судьи оценят и велообразы участников. Самые яркие получат специальные призы и подарки.

Присоединиться к колонне может любой желающий.