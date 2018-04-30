Фото из архива Myslo.
1 мая в Туле пройдет семейный велопарад
Сбор участников в 13.00 на площади Ленина.
1 мая в областной столице состоится велопарад для всей семьи, направленный на поддержку здорового образа жизни. Он пройдет по маршруту площадь Ленина — Центральный парк культуры и отдых им. Белоусова.
Сбор участников — в 13.00, старт — в 13.30.
На «Ликерке Лофт» для участников велопарада пройдет праздничная программа. Для юных велосипедистов будет организована фотозона, конкурсы и подарки от партнеров парада. В программе:
- детский велоквест по парку;
- развлекательная площадка для детей от парка научных развлечений «Экспериментория» и города профессий «Мануфактория»;
- выступление танцевального дома BM1;
- выставка техники ГИБДД и интерактивная игра для детей;
- викторина и призы от Тульского Экзотариума.
Судьи оценят и велообразы участников. Самые яркие получат специальные призы и подарки.
Присоединиться к колонне может любой желающий.
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