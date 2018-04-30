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Метеопредупреждение: На Тулу надвигается гроза и сильный ветер

Метеопредупреждение: На Тулу надвигается гроза и сильный ветер

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа с сохранением вечером по северу области ожидаются грозы с порывами юго-западного ветра до 12−17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает, что поджоги сухой травы на дачах и приусадебных участках могут привести к пожарам, как в лесах, так и в населенных пунктах, а благодаря ветреной погоде огонь может быстро распространяться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого количества сил и средств.

сегодня, в 15:10 +2
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