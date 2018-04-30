В Туле грабитель напал на женщину

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что утром во дворе ее дома на улице Луначарского в Туле на нее напал неизвестный молодой человек. Злоумышленник избил ее и похитил золотую серёжку.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При проведении разыскных мероприятий был установлен и задержан нигде не работающий и ранее судимый за грабёж 27-летний житель Пролетарского округа Тулы. Полицейские доставили его в дежурную часть отдела полиции. От него получены признательные показания.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж».