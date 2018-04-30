Фото ГУ МЧС России по Тульской области.
Ночью в Веневе сгорела торговая палатка
С огнем боролись четыре человека и две единицы техники.
30 апреля 2018 года в 01.32 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании торговой палатки в микрорайоне Южный в Веневе.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-65. В 01.34, пожарные приступили к ликвидации горения.
С огнем удалось справиться уже спустя три минуты. В результате происшествия палатка изнутри выгорела полностью. Пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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