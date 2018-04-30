Ночью в Веневе сгорела торговая палатка

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

С огнем боролись четыре человека и две единицы техники.

30 апреля 2018 года в 01.32 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании торговой палатки в микрорайоне Южный в Веневе.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-65. В 01.34, пожарные приступили к ликвидации горения.

С огнем удалось справиться уже спустя три минуты. В результате происшествия палатка изнутри выгорела полностью. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.