Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
В Заокском районе сгорела баня
Инцидент произошел минувшей ночью в д. Н. Романово.
30 апреля в 23.59 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании бани в д. Н. Романово Заокского района.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
С огнем удалось справиться за считанные минуты — горение ликвидировали уже в 0.07.
В результате происшествия сгорел утеплитель кровли по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.
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