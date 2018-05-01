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В Заокском районе сгорела баня
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В Заокском районе сгорела баня

Инцидент произошел минувшей ночью в д. Н. Романово.

30 апреля в 23.59 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании бани в д. Н. Романово Заокского района.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
С огнем удалось справиться за считанные минуты — горение ликвидировали уже в 0.07.

В результате происшествия сгорел утеплитель кровли по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:02 0
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