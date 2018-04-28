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В Туле завершился всероссийский школьный турнир по баскетболу
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле завершился всероссийский школьный турнир по баскетболу

В соревнованиях приняли участие 39 команд из разных регионов страны.

В Туле состоялся суперфинал одного из крупнейших детско-юношеских турниров по баскетболу среди школьных команд «Локобаскет-Школьная лига». За чемпионство боролись 39 школьных команд – победителей региональных финалов.

От имени Губернатора Алексея Дюмина участников торжественной церемонии закрытия турнира приветствовал его заместитель Сергей Егоров. Он отметил, что «Локобаскет» стал одним из самых заметных турниров среди школьных команд – в этом году в нем приняли участие около 200 тысяч ребят:

Это настоящий праздник баскетбола. К нам приехали лучшие команды со всей страны. Они продемонстрировали высокое мастерство и порадовали болельщиков зрелищной игрой.

В церемонии награждения приняли участие статс-секретарь – заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков, президент профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев и другие почетные гости.

Командам-победителям турнира вручили медали, кубки и призы. Также награды получили самые ценные игроки, лучшие защитники, нападающие и центровые команд-участников.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:28 0
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