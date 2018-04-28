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Новые корпуса Тульской детской областной больницы смогут принять 136 пациентов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Новые корпуса Тульской детской областной больницы смогут принять 136 пациентов

Сдать объекты в эксплуатацию планируется в следующем году.

В рамках объезда Тулы губернатор Алексей Дюмин посетил строительство новых корпусов Тульской детской областной клинической больницы. Новый изоляционно-диагностический корпус будет рассчитан на 46 койко-мест. При нем расположится лаборатория для микробиологических исследований с самым современным оборудованием.

В палатно-боксированном корпусе, рассчитанном на 90 койко-мест, будут лечиться дети в возрасте до 3 лет. Во всех палатах отделений стационара предусматривается совместное пребывание матери и ребенка.

На объектах ведутся общестроительные работы, отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей – электроснабжения и освещения, канализации и водопровода.

Основная проблема – не получены ордера на производство земляных работ по устройству сетей теплоснабжения и водоотведения. Алексей Дюмин поручил главе горадминистрации Евгению Авилову обеспечить выдачу необходимых документов:

Этот проект важен для всего региона. Все работы должны быть сделаны качественно и в срок.

Завершить строительство объектов планируется в следующем году. Уже ведется подбор и подготовка специалистов, которые будут здесь работать. Строительство новых корпусов облбольницы  – одна из первых инициатив Алексея Дюмина на посту губернатора. Работы финансируются из федерального бюджета.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 +6
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