В Туле начали красить бордюры и ограждения на мостах и вдоль дорог
В Туле продолжается приведение улиц в порядок.
Сегодня в работе задействовано задействовано 49 единиц техники и 126 человек.
Наряду с уборкой мусора мусора, поливом дорог и тротуаров, побелкой деревьев, в Туле ведется окраска мостов и ограждений безопасности.
Мойка тротуаров и парковочных карманов ведется по ул. Ак. Павлова, ул. Новомосковской, ул. Кауля, ул. Первомайской, ул. Рязанской, Красноармейском пр., ул. Металлургов.
Также работники АО «Спецавтохозяйство» начали срезать на газонах грунт – сегодня ночью проведены работы на ул. Рязанской от Калужского шоссе.
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