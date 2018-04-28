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В Туле начали красить бордюры и ограждения на мостах и вдоль дорог

В Туле начали красить бордюры и ограждения на мостах и вдоль дорог

В Туле продолжается приведение улиц в порядок.

Сегодня в работе задействовано задействовано 49 единиц техники и 126 человек.
 
Наряду с уборкой мусора мусора, поливом дорог и тротуаров, побелкой деревьев, в Туле ведется окраска мостов и ограждений безопасности.
 
 
Мойка тротуаров и парковочных карманов ведется по ул. Ак. Павлова, ул. Новомосковской, ул. Кауля, ул. Первомайской, ул. Рязанской, Красноармейском пр., ул. Металлургов.
 
 
Также работники АО «Спецавтохозяйство» начали срезать на газонах грунт – сегодня ночью проведены работы на ул. Рязанской от Калужского шоссе.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:27 +1
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