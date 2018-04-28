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Отопительный сезон в Туле закончится 29 апреля

Отопительный сезон в Туле закончится 29 апреля

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Евгений Авилов.

 
28 апреля – последний день отопительного сезона в Туле. В воскресенье поставка тепла в дома будет остановлена в соответствии с постановлением администрации города.
 
Напомним, в Щекинском районе отопление отключили еще неделю назад, 23 апреля. Но жители стали просить вернуть тепло в дома. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал недопустимым досрочное отключение отопления. По его словам, подача тепла не может завершиться раньше, чем среднесуточная температура воздуха на улице достигнет 8 градусов и продержится пять дней. 
 
После жалоб постановление об окончании отопительного сезона было отменено, а котельные запущены вновь.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:20 +2
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