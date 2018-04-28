Отопительный сезон в Туле закончится 29 апреля

28 апреля – последний день отопительного сезона в Туле. В воскресенье поставка тепла в дома будет остановлена в соответствии с постановлением администрации города.

Напомним, в Щекинском районе отопление отключили еще неделю назад, 23 апреля. Но жители стали просить вернуть тепло в дома. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал недопустимым досрочное отключение отопления. По его словам, подача тепла не может завершиться раньше, чем среднесуточная температура воздуха на улице достигнет 8 градусов и продержится пять дней.

После жалоб постановление об окончании отопительного сезона было отменено, а котельные запущены вновь.