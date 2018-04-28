В Донском на улице Терпигорева обнаружен снаряд

Фото из архива Myslo.

27 апреля в Донском на улице Терпигорева был найден артиллерийский снаряд калибром 20 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обезвредили силами подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы». МЧС предупреждает

Уважаемые жители и гости Тульской области!

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.