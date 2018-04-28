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В Донском на улице Терпигорева обнаружен снаряд
Фото из архива Myslo.

В Донском на улице Терпигорева обнаружен снаряд

Боеприпас был вовремя обезврежен.

27 апреля в Донском на улице Терпигорева был найден артиллерийский снаряд калибром 20 мм времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас обезвредили силами подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы».

МЧС предупреждает

Уважаемые жители и гости Тульской области!
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:25 +2
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