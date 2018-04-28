Фото из архива Myslo.
В Донском на улице Терпигорева обнаружен снаряд
Боеприпас был вовремя обезврежен.
27 апреля в Донском на улице Терпигорева был найден артиллерийский снаряд калибром 20 мм времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас обезвредили силами подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы».
МЧС предупреждает
Уважаемые жители и гости Тульской области!
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.
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