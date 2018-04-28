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На майских праздниках в территориальных округах Тулы будут работать горячие линии
Фото amic.ru.

На майских праздниках в территориальных округах Тулы будут работать горячие линии

Сотрудники главных управлений будут дежурить круглосуточно.

29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая в территориальных округах Тулы будет организовано круглосуточное дежурство. Жители могут обратиться по телефонам горячих линий:

Центральный территориальный округ

 

 

31-28-47

 

Советский

территориальный округ

 

 

8-920-759-19-80

Привокзальный территориальный округ

 

 

24-71-74

 

Зареченский

территориальный округ

 

 

47-32-94

 

Пролетарский территориальный округ

 

 

41-73-40 (с 9.00 до 18.00)

8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)
 

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:03 +2
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