На майских праздниках в территориальных округах Тулы будут работать горячие линии

29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая в территориальных округах Тулы будет организовано круглосуточное дежурство. Жители могут обратиться по телефонам горячих линий:

Центральный территориальный округ 31-28-47 Советский территориальный округ 8-920-759-19-80 Привокзальный территориальный округ 24-71-74 Зареченский территориальный округ 47-32-94 Пролетарский территориальный округ 41-73-40 (с 9.00 до 18.00) 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)