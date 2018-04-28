Фото amic.ru.
На майских праздниках в территориальных округах Тулы будут работать горячие линии
Сотрудники главных управлений будут дежурить круглосуточно.
29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая в территориальных округах Тулы будет организовано круглосуточное дежурство. Жители могут обратиться по телефонам горячих линий:
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Центральный территориальный округ
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31-28-47
|
Советский
территориальный округ
|
8-920-759-19-80
|
Привокзальный территориальный округ
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24-71-74
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Зареченский
территориальный округ
|
47-32-94
|
Пролетарский территориальный округ
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41-73-40 (с 9.00 до 18.00)
8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)
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